В поселке Кировец Волгоградской области хотят отремонтировать дорогу за 3,3 млн
В поселке Кировец Среднеахтубинского района Волгоградской области планируется отремонтировать ул. Ленина. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».
Заказчиком выступила администрация Кировского сельского поселения Среднеахтубинского района. Автодорогу требуется отремонтировать в течение 15 календарных дней с даты заключения контракта.
Извещение о закупке размещено 18 августа. Заявки принимаются до 26 августа. Начальная (максимальная) цена контракта — 3,37 млн руб.