С 18 по 19 августа в МВЦ «Казань Экспо» проходит III международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество». На основной площадке форума установлены стенды татарстанских, российских и китайских компаний, а в деловую программу форума вошли более 70 тематических сессий. Фоторепортаж «Ъ Волга-Урал».

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ III международный форум «РОСТКИ» в Казани

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ