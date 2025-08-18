III международный форум «РОСТКИ» в Казани
В «Казань Экспо» состоялось торжественное открытие российско-китайского форума
С 18 по 19 августа в МВЦ «Казань Экспо» проходит III международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество». На основной площадке форума установлены стенды татарстанских, российских и китайских компаний, а в деловую программу форума вошли более 70 тематических сессий. Фоторепортаж «Ъ Волга-Урал».
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ