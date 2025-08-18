На Ставрополье планируют запустить завод нативного крахмала к 2026 году

Власти Ставропольского края обсудили реализацию инвестиционного проекта по строительству завода глубокой переработки зерновых. Совещание под руководством губернатора региона провели с инициатором проекта. Об этом сообщил министр экономического развития края Антон Доронин в своем Telegram-канале.

По словам министра, Ставропольский край вошел в число 12 пилотных регионов России по реализации национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», утвержденного в начале 2025 года. Территория отнесена к зонам производства критически важных ферментов.

«Строительство предприятия запланировано в две очереди: производство нативного крахмала до 2026 года и модифицированного крахмала до 2029 года. Параллельно планируется модернизация действующих мощностей. Все чаще видим потребности предпринимателей к модернизации бизнеса, поэтому помогаем и на этих этапах»,— отметил господин Доронин.

Технологии производства разрабатываются высшими учебными заведениями Северо-Кавказского федерального округа и других регионов России. Вузы предоставляют инновационные решения, что позволит вывести местную продукцию на новые рынки.

Валентина Любашенко