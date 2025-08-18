От сих до псих

АО «Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования» (ПАИЖК), созданное правительством Пермского края, выставило на продажу последний актив из квартала №179 в центре Перми. Квартал застроил несколько лет назад «Кортрос», но на ул. Революции, 56д, сохранился бывший корпус психбольницы. За пятиэтажное здание с участком 1,3 тыс. кв. м ПАИЖК просит 140,5 млн руб. В агентстве продажу объекта не комментируют. По мнению экспертов, сносить здание ради нового строительства нецелесообразно. Для возведения жилья участок под объектом слишком мал, а вот реконструировать бывший корпус психбольницы в офисный центр — самый привлекательный вариант.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: авито Фото: авито

Структура правительства Пермского края — АО «Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования» — выставила на продажу нежилое здание на ул. Революции, 56д, в Перми. Согласно объявлению на «Авито», пятиэтажное сооружение имеет площадь 2,6 тыс. кв. м и вместе с участком 1,3 тыс. кв. м находится в собственности ПАИЖК. Стоимость объекта — 140,5 млн руб., при этом раздел «история цены» свидетельствует, что еще 14 августа здание стоило 63,5 млн руб. «Целевое использование указанного комплекса — реализация инвестиционных проектов, направленных на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований»,— отмечают авторы объявления.

Здание соседствует с ЖК «Гулливер», построенным московским девелопером «Кортрос» на месте краевой клинической психиатрической больницы. Согласно открытым данным, ранее в продаваемом здании на ул. Революции, 56д, размещался один из корпусов психиатрической больницы. Подтверждает использование объекта для здравоохранения разрешенный вид использования участка под зданием — «поликлиники». В Информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Перми (ИСОГД) указано, что бывший корпус психбольницы входит в территориальную зону обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2. Высота строительства там ограничена шестью этажами, коэффициент плотности застройки 3,12.

В ПАИЖК продажу своего актива не прокомментировали.

По сведениям информированного источника, раньше здание на ул. Революции, 56д, входило в единый комплекс бывшей психбольницы в Перми в квартале №179. Актив был передан другой организации краевых властей — ОАО «Пермагростройзаказчик». В 2014 году «Пермагростройзаказчик» провел аукцион по продаже права аренды территории в 179-м квартале, его выиграл «Кортрос». В 2020 году московский девелопер завершил освоение этой земли, построив там ЖК «Гулливер». Участок со зданием на ул. Революции, 56д, в состав разыгранной территории не вошел. Долгое время в ПАИЖК прорабатывали разные варианты его использования. Так, краевому минздраву здание не подошло из-за несоответствия современным нормативам. Рассматривался вариант обустроить там общежитие, но от него тоже потом отказались.

Напомним, осенью 2022 года бывший корпус психбольницы на ул. Революции, 56д, уже выставляли на продажу за 57,8 млн руб. Однако тогда в ПАИЖК заявили, что не имеют отношения к объявлению. Здание является имуществом Корпорации развития Пермского края, и объявление разместили ошибочно, заметили в агентстве.

Совладелец девелоперского холдинга «Город мечты» Андрей Ляшков знает о продаже здания по ул. Революции, 56д. По мнению собеседника, площадку нецелесообразно использовать под жилую застройку. Участок под зданием слишком мал для этого, а стоимость актива слишком высока. Снос сооружения ради нового строительства коммерческих объектов в этой локации собеседник считает неоправданным. «На мой взгляд, в здании можно провести реновацию, приспособив его под офисный центр: облицевать керамогранитом, отремонтировать, поменять окна, провести другие необходимые работы и сдавать там помещения в аренду»,— рассуждает Андрей Ляшков.

Гендиректор агентства Research & Decisions Регина Давлетшина тоже полагает, что сносить здание нецелесообразно, нужно использовать существующее. При оценке его привлекательности для инвестирования важна возможность сменить вид разрешенного использования участка под зданием (сейчас — «под поликлинику»). Частные медцентры бывшим корпусом психбольницы не заинтересуются, но его можно реконструировать под офисно-сервисный центр. Для этого на площадке сначала нужно установить профильный вид разрешенного использования. Заявленную стоимость здания госпожа Давлетшина назвала рыночной, но обратила внимание, что, скорее всего, в случае заключения сделки она снизится.

Здание отдалено от основных транспортных и пешеходных потоков, объекту не хватает парковочных мест, однако эти вопросы гендиректор Research & Decisions назвала решаемыми. Кроме того, потолки строения высотой 2,7 м эксперт считает низкими для офисов, но этот «минус» «перекроет» центральное местоположение объекта. «При первом рассмотрении здание интересное, но его надо глубоко изучить: какие у сооружения конструктивные возможности, износ, какие сервитуты есть у земельного участка с соседним жилым комплексом, каковы подъезды и многое другое»,— подчеркнула Регина Давлетшина.

Евгения Ахмедова