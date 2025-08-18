Путин рассказал президенту Бразилии об итогах переговоров с Трампом

Президенты России и Бразилии Владимир Путин и Луис Инасиу Лула да Силва обсудили по телефону итоги саммита на Аляске. Разговор длился 30 минут.

Пресс-служба бразильского президента сообщила, что Владимир Путин оценил встречу с Дональдом Трампом как положительную. Он также отметил участие Бразилии в «группе мира» для урегулирования конфликта на Украине, что является совместной инициативой с Китаем.

Президент Лула да Силва поблагодарил Владимира Путина за звонок и подтвердил поддержку Бразилией усилий по мирному урегулированию конфликта. Он также пожелал успехов продолжающимся переговорам.