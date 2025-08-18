Обвиняемого в убийстве из ревности екатеринбуржца на ул. Крауля отправили в СИЗО
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу 49-летнего гражданина, обвиняемого по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), сообщила объединенная пресс-служба судов Свердловской области.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
По версии следствия, обвиняемый на улице Крауля убил другого мужчину на почве ревности. Как сообщили в СКР, он сломал боковое стекло автомобиля жертвы и несколько раз нанес ему ножевые ранения, после чего спешно скрылся на своей машине. Пострадавший скончался, пока его везли в больницу.
Помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
По данным руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, обвиняемый скрывался в лесу около Екатеринбурга, однако позже сам вышел на связь с МВД и заверил, что, как только он выберется из лесного массива, то сам явится к правоохранительным органам. Утром 16 августа он явился с повинной. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Полковник Валерий Горелых добавил, что обвиняемый ранее привлекался к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью на почве ревности. «Тогда он сломал челюсть сопернику, но до тюремного срока в тот раз дело не дошло»,— рассказал он.