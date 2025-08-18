Вольская районная больница погасила задолженность по контрактам на 1 млн

ГУЗ СО «Вольская районная больница» погасило задолженность по контрактам на сумму около 1 млн руб. по требованию надзорного ведомства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

В ходе проверки Вольская межрайонная прокуратура выяснила, что ГУЗ СО «Вольская районная больница» в этом году заключила с субъектами малого и среднего бизнеса контракты на поставку продуктов питания и медицинских товаров. И хотя поставщики исполнили свои обязательства, они своевременно не получили денежные средства. Заказчик задолжал субъектам предпринимательства порядка 1 млн руб.

По итогам проверки прокуратура внесла представление руководителю ГУЗ СО «Вольская районная больница». В итоге медучреждение в полном объеме погасило задолженность.

Павел Фролов