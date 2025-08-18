Путин в разговоре с президентом Бразилии позитивно оценил итоги встречи с Трампом на Аляске

Президент России Владимир Путин в разговоре с бразильским лидером Лулой да Силвой назвал «позитивной» свою недавнюю встречу с Дональдом Трампом. Об этом сообщили в пресс-службе президента Бразилии. По данным пресс-службы, собеседники затронули темы, которые обсуждались в ходе саммита на Аляске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Дональд Трамп

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин и Дональд Трамп

«В понедельник президент Луис Инасиу Лула да Силва принял телефонный звонок от президента России Владимира Путина. В ходе разговора, длившегося 30 минут, Путин поделился информацией о своей встрече с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, которую оценил как позитивную»,— говорится в сообщении пресс-службы.

В ходе беседы бразильский лидер заверил господина Путина, что Бразилия поддерживает все усилия, направленные на скорейшее мирное урегулирование конфликта между Россией и Украиной. Владимир Путин, в свою очередь, отметил участие Бразилии в Группе друзей мира — бразильско-китайской инициативе, направленной на поиск путей для скорейшего разрешения конфликта.

Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа состоялись 15 августа на в Анкоридже на Аляске. На 18 августа запланирована встреча американского президента с Владимиром Зеленским. Дональд Трамп допустил возможность организации трехстороннего саммита России, США и Украины, если переговоры пройдут успешно.

Анастасия Домбицкая