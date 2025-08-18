Politico: частные компании Словакии продолжают поставлять оружие ВСУ

Словацкое правительство не может запретить частным компаниям страны поставлять оружие для Украины. Об этом замглавы Минобороны Словакии Игорь Мелихер заявил в интервью изданию Politico.

Госсекретарь оборонного ведомства страны отметил, что Словакия уважает свободный рынок и вступила в Европейский союз из-за общих ценностей, поэтому страна не может ограничивать деятельность частных компаний оборонной промышленности. Он добавил, что правительство Словакии выполняет обещание не отправлять летальное оружие для Украины «из государственных складов».

По словам Игоря Мелихера, большая часть военной техники, которая производится в Словакии, продается не Украине, а западным партнерам, которые сами решают, как распорядиться оборудованием. Госсекретарь добавил, что официальная помощь со стороны Словакии ограничивается поставками нелетального вооружения и компонентами для энергетической инфраструктуры Украины.