МИД Венгрии: ответственность за атаку на нефтепровод «Дружба» лежит на Украине

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ответственность за прекращение поставок нефти из России лежит на Украине. Из-за постоянных украинских ударов по трубопроводу «Дружба» в Венгрию не поступает российская нефть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петер Сийярто

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Петер Сийярто

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«После того как я рассказал об украинской атаке, которая парализовала поставки нефти в Венгрию, глава МИД Украины Андрей Сибига раскритиковал меня, сказав, что жаловаться я должен на Россию. Видимо, он не знает о фактах»,— написал господин Сийярто в соцсети Х.

Глава МИД Венгрии подчеркнул, что для него интересы собственной страны «превыше всего». Главную причину приостановки поставок он видит не в России, которая «десятилетиями поставляла нефть Венгрии», а в Украине.

13 августа Петер Сийярто заявил, что Украина атаковала при помощи дронов распределительный узел нефтепровода «Дружба» в Брянской области. Министр уточнял, что нефтепровод «играет ключевую роль в энергетической безопасности» Венгрии. Сегодня глава МИД Украины Андрей Сибига отреагировал на обвинения венгерского министра. Он призвал все «жалобы и угрозы» переадресовать «друзьям в Москве».

«Дружба» — крупнейшая в мире система магистральных нефтепроводов. В систему входит 8900 км трубопроводов, 3900 км из которых — на территории России. Маршрут проходит по двум участкам: северному — по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы, и южному — через Украину, Чехию, Словакию, Венгрию и Хорватию.