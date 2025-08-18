В Удмуртии могут ограничить работу мигрантов в некоторых сферах в 2026 году

Удмуртия вошла в список из 14 регионов России, где в 2026 году могут быть введены дополнительные ограничения на труд мигрантов в различных отраслях экономики, сообщает пресс-служба Минтруда РФ. Проект предполагает снижение доли мигрантов в девяти ключевых сферах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

В частности, в строительстве планируется снизить долю мигрантов с 80% до 50%. В сфере выращивания овощей, лесозаготовках и деревообработке лимит составит 40% вместо текущих 50%. В общественном питании вводится лимит в 50%, а в розничной торговле алкоголем и табаком — полный запрет на работу мигрантов.