Ответчики взяли верх

Конкурсный управляющий АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области» не смог добиться пересмотра решений нижестоящих инстанций, отказавших привлечь к субсидиарной ответственности правительство и минэкономразвития региона, а также еще 11 лиц. Верховный суд РФ не принял его жалобу к рассмотрению. Заявитель хотел взыскать с контролирующих должника лиц более 411 млн руб. задолженности перед УФНС РФ по Челябинской области. Сумма возникла после выявленных нарушений при проверке сделок по передаче денег и квартир на 1,5 млрд руб. правительству региона. Взыскание долга с ответчиков стало последним способом погасить требования единственного кредитора.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Агентство инвестиционного развития Челябинской области было признано банкротом в сентябре 2022 года

Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобу конкурсного управляющего АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области» Алексея Пивоварова на отказы нижестоящих инстанции привлечь к субсидиарной ответственности правительство и министерство экономического развития региона, экс-губернатора Бориса Дубровского и еще десять лиц. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

«Доводы кассационной жалобы не подтверждают наличие оснований, предусмотренных ст. 291 Арбитражного процессуального кодекса РФ, поскольку не позволяют сделать вывод о том, что при рассмотрении дела допущены нарушения, приведшие к судебной ошибке существенного и непреодолимого характера»,— отмечено в определении ВС РФ.

Решение, которое пытался обжаловать Алексей Пивоваров, принял Арбитражный суд Челябинской области 13 июня 2024 года. Впоследствии его оставили без изменения апелляционная и кассационная инстанции. Согласно документам суда, конкурсный управляющий требовал привлечь к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц по долгам на сумму 411 млн руб. В список ответчиков вошло правительство и министерство экономического развития Челябинской области, экс-губернатор Борис Дубровский, его экс-заместитель Руслан Гаттаров, экс-министр экономического развития области Сергей Смольников, бывшие директора Агентства инвестиционного развития Анатолий Лобко и Алексей Бобов, экс-члены наблюдательного совета АИР Евгений Тефтелев, Николай Дейнеко, Олег Дубровин, Федор Дегтярев, Александр Гончаров и Константин Захаров.

АИР Челябинской области было создано правительством региона в 2013 году для поддержки крупных инвестпроектов. Учредитель — министерство экономического развития региона.

Кроме того, конкурсный управляющий просил взыскать с Константина Захарова и Алексея Бобова солидарно с остальными ответчиками 352,5 млн и 8,09 млн руб. соответственно.

Алексей Пивоваров заявлял в суде, что ответчики в 2017–2022 годах совершили ряд вредоносных сделок по безвозмездному получению Челябинской областью более 1 млрд руб., 131 квартиры по договорам дарения и возврату министерству экономического развития региона субсидий на сумму свыше 13,4 млн руб. По мнению конкурсного управляющего, в бухгалтерской отчетности Агентства инвестиционного развития также были найдены ошибки и неверные сведения.

В 2016 году Агентство инвестиционного развития получило от министерства экономического развития Челябинской области субсидию в размере 1,5 млрд руб. для покупки у Южно-Уральской корпорации жилищного строительства и инвестиций (ЮУ КЖСИ) ипотечных сертификатов (1,09 млрд руб.), а также закладных и уступок права требования по займам (400,4 млн руб.). Впоследствии ЮУ КЖСИ выкупила сертификаты, оплатив их деньгами и квартирами. Получив имущество, АНО «АИР» в 2017 году подарило Челябинской области 131 квартиру, а в 2018-м — заключило договор дарения 1,08 млрд руб. с министерством финансов региона. В 2019–2022 годах Агентство инвестиционного развития также вернуло министерству экономического развития 13,4 млн руб.

Рассмотрев заявление конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности, суд пришел к выводу, что сделки по передаче квартир не являются причиной банкротства, и не усмотрел в этом недобросовестное поведение или противоправный интерес ответчиков. В связи с этим заявление Алексея Пивоварова осталось без удовлетворения.

Конкурсный управляющий в ходе процедуры банкротства также пытался оспорить вышеперечисленные сделки, однако суды признавали их законными.

АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области» было признано банкротом в сентябре 2022 года. В отношении организации было введено конкурсное производство. Единственным кредитором стало УФНС России по Челябинской области, предъявившее задолженность в размере 411,6 млн руб. Она возникла в 2020 году после налоговой проверки, в результате которой АИР обязали доплатить в бюджет указанную сумму из-за нарушений при дарении недвижимости в 2016–2017 годах. Налоговый орган полагал, что ее стоимость в 393 млн руб. агентство необоснованно включило в состав внереализационных расходов, занизив за счет этого налогооблагаемую базу.

В июне этого года УФНС РФ по Челябинской области приняло решение завершить процедуру банкротства АНО «АИР». Конкурсный управляющий Алексей Пивоваров сообщал “Ъ-Южный Урал”, что привлечение контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности — это последний способ погасить задолженность перед налоговым органом. В настоящий момент 411 млн руб. все еще не выплачены. УФНС РФ было предложено финансировать дальнейший процесс банкротства, однако ведомство отказалось от этого. Процедура может завершиться в ближайшее время.

Ольга Воробьева