Суд обязал предпринимателя возместить ущерб почвам на 420 тыс. под Астраханью
Икрянинский районный суд Астраханской области по иску прокуратуры обязал предпринимателя возместить причиненный почвам ущерб на сумму более 420 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
В ходе проверки исполнения земельного законодательства Астраханская межрайонная природоохранная прокуратура выяснила, что на арендованном предпринимателем земельном участке сельскохозяйственного назначения в Приволжском районе расположен карьер, площадь которого составляет свыше 3 тыс. кв. м. Там находятся отходы.
Специалисты оценили причиненный почвам ущерб на сумму более 420 тыс. руб. Природоохранный прокурор обратился в Икрянинский районный суд Астраханской области с иском об устранении выявленных нарушений. Суд удовлетворил требования, обязал предпринимателя возместить ущерб. Надзорное ведомство проконтролирует исполнение судебного решения.