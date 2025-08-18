Токио возглавил список лучших городов для удаленной работы

Столица Японии заняла первое место в списке лучших городов для совмещения удаленной работы и отдыха в 2025 году. Это следует из рейтинга Anywhere Barometer, который составила швейцарская компания International Workplace Group (IWG).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виды Токио

Фото: Виктор Кручинин, Коммерсантъ Виды Токио

Фото: Виктор Кручинин, Коммерсантъ

Токио занял первое место благодаря быстрому интернету, развитой транспортной инфраструктуре, безопасности, разнообразной культурной жизни, а также недавнему внедрению специальных виз для иностранцев, которые работают удаленно. На высокое место в рейтинге повлияла и близость города к горам, пляжам и национальным паркам.

Кроме столицы Японии, в топ-10 списка вошли Рио-де-Жанейро, Будапешт, Сеул, Барселона, Пекин, Лиссабон, Рим, Париж и Валлетта.

Города оценивались по 12 критериям, включая климат, скорость интернета, наличие гибких рабочих пространств, близость к природным зонам, а также доступность и стоимость виз для иностранцев-удаленщиков.