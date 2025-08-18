На трассе М-11 появятся два зарядных хаба для электромобилей

На трассе М-11 «Нева» на базе существующих зон дорожного сервиса построят зарядные хабы для электромобилей. Их разметят на 63 км и 75 км трассы, сообщили в пресс-службе Минтранса России. По данным «Интерфакса», строительство запустит дочерняя структура «РусГидро».

На станциях будут доступны быстрая зарядка в пределах часа — на 150-210 кВт, и зарядка для более длительной стоянки — на 22кВт. «Каждый комплекс также включает единое сервисное здание, где разместятся кафе и рестораны, минимаркеты и аптеки»,— написали в Минтрансе.

В «РусГидро» сообщили, что комплексы начнут строить в конце 2025 года. В Минтрансе отметили, что в будщем на трассе планируется построить еще 6 подобных хабов.