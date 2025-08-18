Житель Пятигорска пойдет под суд за сокрытие налогов на 4,5 млн рублей

В Пятигорске индивидуальный предприниматель предстанет перед судом за сокрытие денежных средств в крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба Управления МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации источника, в июне 2023 года подозреваемый, осуществляя деятельность по оптовой торговле строительными материалами, не исполнил обязанность по уплате налога, в результате чего у него образовалась задолженность в сумме свыше 4,5 млн руб. При этом в ноябре 2024 года он продал принадлежащий ему автомобиль стоимостью 5 млн руб. и сокрыл денежные средства от взыскания в счет погашения недоимки по налогам и сборам.

В целях обеспечения исполнения приговора на имущество обвиняемого наложен арест.

Индивидуальный предприниматель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ («сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере»).

Следователем СК России собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая вину обвиняемого в инкриминируемом преступлении. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Валентина Любашенко