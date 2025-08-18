Израильский премьер готовится терять соратников

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху начал подготовку к внеочередным выборам в Кнессет (парламент), опасаясь, что возглавляемая им правящая коалиция развалится после того, как 19 октября депутаты вернутся с каникул. Тем временем в израильском обществе нарастает протест против планов правительства по расширению боевых действий в секторе Газа, которое, как утверждают критики, может привести к гибели заложников, захваченных боевиками во время резни 7 октября 2023 года. По информации арабских СМИ, «Хамас» уже готовится к перемещению оставшихся в живых заложников в один из районов, который должен в ближайшее время принять на себя массированный удар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Ronen Zvulun / Pool / Reuters Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Ronen Zvulun / Pool / Reuters

О череде встреч Биньямина Нетаньяху с представителями своего ближайшего окружения сообщили источники Ynet. По их словам, премьер-министр консультируется по поводу стратегии на внеочередных парламентских выборах, которые, как считает глава правительства, могут быть объявлены, когда депутаты Кнессета 19 октября вернутся на зимнюю сессию после почти трехмесячного перерыва. После того как 14 июля праворелигиозная партия «Объединенный иудаизм Торы» покинула правящую коалицию из-за несогласия с планами правительства распространить воинский призыв на ультраортодоксов, соратники господина Нетаньяху сохранили хрупкое парламентское большинство — с перевесом всего в один голос.

У премьера есть опасения, что и это большинство будет потеряно: в оппозицию может перейти праворелигиозная партия ШАС, и это разрушит коалицию, с трудом созданную 29 декабря 2022 года.

По данным Ynet, Нетаньяху заинтересовался тем, можно ли для создания синергии объединить избирательные списки двух входящих в нынешнюю коалицию праворелигиозных партий. Это «Религиозный сионизм» министра финансов Бецалеля Смотрича и «Еврейская сила» министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира. Вместе с тем премьер-министр обдумывает, можно ли для следующих выборов создать партию-спойлера и с ее помощью оттянуть от оппозиции голоса избирателей, которые откажутся поддержать его партию «Ликуд» или союзные силы праворелигиозного толка. Для партии-двойника понадобится мощная фигура лидера, и на эту роль, по данным Ynet, рассматриваются экс-глава «Моссада» Йоси Коэн, а также бывшие генералы Офер Винтер и Деди Симчи. Кроме того, Нетаньяху хотел бы отсрочить выборы в центральный комитет «Ликуда», чтобы не вызвать внутренний раскол и сохранить свое влияние на партию.

Тем временем рейтинг партий, входящих в возглавляемую Нетаньяху коалицию, стремительно падает. Согласно последнему опросу 12-го канала израильского телевидения, если бы парламентские выборы состоялись сейчас, «Ликуд» получил был 24 места в Кнессете (это на 3 процентных пункта ниже, чем неделей ранее). Как итог — нынешняя правящая коалиция с участием праворелигиозных партий не смогла бы получить даже минимальное парламентское большинство в 120-местном законодательном органе. Второе место (20 мандатов) исследование прочит оппозиционной партии экс-премьера Нафтали Беннета «Беннет-2026», которая может привлечь союзников и легко обойти по числу голосов коалицию Нетаньяху.

При этом и сам глава правительства теряет остатки поддержки в обществе.

Согласно опросу, проведенному по заказу издания Maariv, только 36% израильтян позитивно оценивают деятельность премьер-министра, в то время как на первое место в рейтинге общественных предпочтений (50%) неожиданно вышел начальник Генерального штаба израильской армии Эяль Замир — некогда ближайший соратник премьера, который выступил категорически против расширения операции в Газе.

Сообщение о подготовке премьера к внеочередным выборам появилось в тот момент, когда 17 августа в израильских городах прошла общенациональная забастовка. Протестующие призвали правительство отказаться от планов распространения операции в секторе Газа на новые районы и пойти на соглашение с группировкой «Хамас», которое позволит освободить всех заложников, похищенных 7 октября 2023 года. Организаторы забастовки насчитали почти 400 тыс. ее участников, а полиция отчиталась о десятках задержаний по всему Израилю. Примечательно, что фотографии и видео с манифестаций были отправлены американским официальным лицам, которые запросили у организаторов подробные данные, чтобы «четко увидеть масштаб мобилизации» против плана господина Нетаньяху по расширению военной операции на территории Газы. А от поддержки США зависит многое.

Пока ЦАХАЛ готовится наращивать удары в Газе, «Хамас» рассматривает вариант с перемещением выживших заложников (по официальным данным, почти 20 человек) в район густонаселенного города Газа, который и должен принять на себя основной удар ЦАХАЛа в рамках нового этапа операции. Об этом сообщили источники саудовской газеты «Аш-Шарк аль-Аусат». По их словам, лидеры «Хамаса» хотят поставить судьбу похищенных в прямую зависимость от готовности Биньямина Нетаньяху к возобновлению переговорного процесса.

Нил Кербелов