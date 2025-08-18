С правом на ошибку

Бизнес просит заменить штрафы за ошибки в налоговой отчетности предупреждениями. Речь идет о случаях, когда предприниматель, например, не сдал декларацию в срок, и это произошло впервые. Предложение о смягчении наказания за незначительные просчеты в ФНС и Минфин направила «Опора России». Объединение указывает на чрезмерную налоговую нагрузку на малый бизнес. Там также отметили, что предупреждения вместо штрафов уже предусмотрены в основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2026-2027 годы.

Взыскания наиболее ощутимы для предпринимателей, которые работают по механизму упрощенного налогообложения, говорит генеральный директор компании FinHelp, эксперт по финансам «Опоры России» Павел Вешаев: «Если предприниматель в первый раз пропустил срок сдачи отчетности, но потом ее предоставил и заплатил налоги, то сейчас он будет вынужден получить штраф в зависимости от того, на какой срок задержал, и какая была сумма налогов.

Предлагается, чтобы в первый раз предприниматель получил именно предупреждение, и если он после этого не исправился, то только после этого в следующие разы у него будут штрафы. Данная мера на самом деле очень нужна. Фискальная бюрократическая нагрузка, особенно на малый и средний бизнес, в 2025 году очень увеличилась: снизился порог упрошенной системы налогообложения, ввелся НДС для малого бизнеса уже с порога в 60 млн. руб. И это, конечно, дополнительная нагрузка и на предпринимателя, и на бухгалтерию. Если предложенную меру все-таки введут, насколько внушительной будет экономия?

Само государство на всю эту бюрократическую историю тратит тоже большое количество сил, а поступления все же незначительные.

Предприниматель и владелец бизнеса находится в тяжелой ситуации, потому что он сам все нововведения контролировать не может, ему нужно рассчитывать либо на главного бухгалтера, либо на аутсорс, которые не всегда могут работать должным образом. К сожалению, даже по Москве, где рынок труда большой, компании среднего бизнеса с выручкой, например, около 1 млрд руб., чтобы найти компетентного главного бухгалтера, нужно перелопатить порядка 500 кандидатов».

В апреле правительство ввело мораторий на штрафы за непредставление в срок первой налоговой декларации по НДС. Но послабление вряд ли будет действовать в 2026 году. Кроме того, этой меры явно недостаточно, считает руководитель налоговой практики юридической фирмы Orlova\Ermolenko Дмитрий Парамонов: «У полномочных налоговых органов есть такая санкция, как предупреждение. Но, к сожалению, выносить его они могут только в рамках административных дел, в случае совершения предпринимателями нарушений, ответственность за которые установлена Кодексом об административных правонарушениях.

Однако именно в налоговом законодательстве нет такой санкции, как предупреждение. Есть только штрафы. И даже в административных делах налоговая не очень любит выносить предупреждение. Они предпочитают какой-нибудь минимальный, но штраф. Если мы берем правонарушение в виде неподачи в срок налоговой декларации, у нас эта ответственность установлена как 5% от суммы налога за каждый месяц, но не более 30%. Это может быть довольно существенная сумма.

Самое главное, что от этого штрафа невозможно избавиться, потому что он взымается просто за сам факт неподачи декларации с пропущенным сроком уплаты налога.

Прислушивается ли ФНС к предпринимателям? С одной стороны, налоговая служба в целом как государственный орган декларирует, что она старается понимать интересы бизнеса, излишне не передавливать, помогать своим контролем, подсказывать правильный путь, куда следует бизнесу идти. Например, даже за уголовные преступления в области налогообложения за 2024 год было осуждено только девять человек. С другой, если мы говорим про то, что творится непосредственно на земле, о взаимодействии между инспекторами конкретной инспекции и налогоплательщиками, то не всегда на местах есть желание помочь или предотвратить ситуацию. Иногда приходится, к сожалению, разбирать дела, когда налоговые органы явно неправы».

С 1 января 2024-го существенно выросли штрафы за ошибки в сделках между взаимозависимыми лицами. В целом наблюдается тенденция к ужесточению наказаний за налоговые нарушения, заключают юристы.

