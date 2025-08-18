«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Петербурге из-за сильного ветра

По инфоpмaции Рocгидрометцeнтрa, с 14:00 до 21:00 вторника, 19 августа, на теpритoрии СaнктПетербуpга будет действовать «желтый» уровeнь погодной опасности в связи с сильным ветром. В прибрежных районах порывы могут достигать 15 м/с, отметили синоптики.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Желтый» — это второй уровень, который означает потенциально опасную погоду. Водителей и пешеходов просят проявлять особую осторожность, по возможности избегать приближения к шатким конструкциям, рекламным щитам и старым деревьям.

Как сообщил в своем Telegram-канале глава Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов, над Прибалтикой уже сформировался антициклон. В ближайшие два дня в городе на Неве прогнозируются сухие и солнечные дни. Температура воздуха днем вновь поднимется до +24… +26 градусов.

В дальнейшем же ожидается понижение температуры — снова до +20-и.

Напомним, что в минувшие выходные в Петербурге также вводили «желтый» уровень опасности из-за ливней и гроз.

Андрей Цедрик