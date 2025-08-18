В Тутаеве расследуют дело о нападении на представителя общественной организации

В Тутаеве следственный отдел расследует уголовное дело о нападении на представителя общественной организации. Об этом сообщили в областном СУ СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее в соцсетях появилась информация о нанесении человеку ножевых ранений в область живота, ног и рук. Инцидент произошел 8 августа. Полиция возбудила дело по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Однако в действиях фигуранта следователи усмотрели признаки более тяжкого состава преступления, расследование которого относится к компетенции СК России. По этой причине материалы были изъяты из полиции и переданы отделу СК.