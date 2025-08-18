Уже на этой неделе стартует Пермский форум развития «ГОРОДА БУДУЩЕГО»!
Присоединяйтесь к участникам крупнейшего федерального форума по цифровой трансформации городов, который пройдет в Перми 22–23 августа 2025 года.
На форум приедут более тысячи экспертов сферы градостроительства регионального и федерального уровня, производителей и поставщиков инновационных решений для «умного города», чтобы обсудить, как отраслевое сотрудничество, программы импортозамещения и новые векторы работы с ИИ и большими данными делают жизнь в российских городах комфортнее и безопаснее.
Почетными гостями Пермского форума развития «ГОРОДА БУДУЩЕГО» станут: министр цифрового развития, связи, коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин, министр транспорта Российской Федерации Андрей Никитин, руководитель Росреестра Олег Скуфинский, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Среди ключевых спикеров форума:
• Константин Михайлик, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, руководитель проекта «Умный город»;
• Василий Шпак, заместитель министра промышленности и торговли РФ;
• Денис Пушилин, глава Донецкой Народной Республики;
• Павел Ципорин, заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
• Светлана Чупшева, генеральный директор Агентства стратегических инициатив;
• Мария Синичич, директор Департамента комплексного развития территорий;
• Сергей Баринов, министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области;
• Эдуард Соснин, глава города Перми;
• Дмитрий Махиня, глава города Томска;
• Олег Денисов, глава города Пензы;
• Евгений Зуев, управляющий делами администрации муниципального образования города-героя Новороссийска;
• Татьяна Рудницкая, заместитель директора ГБУ «ГлавАПУ»;
• Ольга Никитина, министр архитектуры, градостроительства и комплексного развития территорий Челябинской области;
• Евгений Афанасенков, первый заместитель министра благоустройства Московской области;
• Наталья Киселева, министр ЖКХ и благоустройства Пермского края;
• Ирина Чемерчева, директор департамента проектов в сфере гостеприимства Роскачества;
• Лариса Ведерникова, министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края;
• Павел Черепанов, депутат Законодательного собрания Пермского края, председатель комитета по развитию инфраструктуры;
• Сергей Карасев, заместитель начальника департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми, главный архитектор;
• Артем Габдрахманов, министр строительства Пермского края;
• Михаил Генин, заместитель министра градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области;
• Александр Галкин, заместитель председателя Правительства Иркутской области.
Основные темы форума «ГОРОДА БУДУЩЕГО» в сфере градостроительства:
• круглый стол «Закупки в строительстве: как согласовать интересы поставщика и заказчика»;
• круглый стол «Импортозамещение в строительстве: федеральные тренды и пермские решения»;
• панельная сессия «Комплексное развитие территорий»;
• презентационная сессия «Комфортная среда»;
• панельная дискуссия «Архитектура как нарратив смыслов. Природный каркас: использование и развитие;
• презентационная сессия ИЦК «ЖКХ» и ИЦК «Строительство» и другое.
Партнеры форума:
Стратегический партнер: АО «РИР».
Генеральный партнер: «ЭР-Телеком Холдинг».
Официальные партнеры: ГК DIGIS, RVI RUBEZH, «Искра Технологии», Группа «Астра», XOLOGIE, ГК «КОРТРОС», «Брусника», «ТД РЕКС», «ВсВ» (ТМ GRAF), «Тринити».
Партнеры: ЦРТ, Softlogic, ООО «Абонент+», ГК «Железно».
Успейте подать заявку на участие – регистрация заканчивается: Forumsmartcity.ru/perm2025/?utm_source=komp
Пермский форум развития пройдет в рамках мероприятий Национального проекта «Жилье и городская среда» и Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Организаторы форума – Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Правительство Пермского края, Центр компетенций «Умный город».
АНО «Центр компетенций «Умный город»
