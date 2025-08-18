«Ростелеком» предложил агробизнесу Юга комплексную цифровую трансформацию

Национальный цифровой провайдер представил комплекс цифровых решений для агропромышленного сектора. Об этом и многом другом на круглом столе «Перспективы агробизнеса в условиях новых вызовов», организованном «Ъ-Кавказ» в Минеральных Водах, рассказал Андрей Чайковский, руководитель направления цифровизации АПК проектного офиса по отраслевым решениям «Ростелекома».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Губский Фото: Иван Губский

Компания предлагает решения для растениеводства, садоводства, скотоводства, свиноводства и птицеводства . Сервисы направлены на получение максимального экономического эффекта благодаря оптимизации бизнес-процессов с помощью цифровых технологий.

Среди предложений — система контроля движения урожая зерновых культур. Аппаратно-программный комплекс предотвращает потери готовой продукции на всех этапах используя технологию «свой-чужой», а так же информирует о работе оборудования.

Для птицефабрик и свинокомплексов предлагается система диспетчеризации производства. Технология интегрируется с оборудованием контроля микроклимата, переводит данные в онлайн-режим и архивирует информацию. Расстояние между корпусами не влияет на качество мониторинга — система работает на сотни километров.

Программное обеспечение включает настраиваемые уровни доступа к данным, аварийное оповещение и визуализацию информации. Данные отображаются в реальном времени, а сигналы тревоги поступают ответственным сотрудникам в мессенджеры.

Мониторинг уровня корма в силосах применяется на животноводческих предприятиях и для контроля воды в водоемах. Система передает данные на десятки километров по радиоканалу и подходит для емкостей с сыпучими продуктами диаметром от 1,2 метра.

Спутниковая система автономного управления сельскохозяйственной техникой обеспечивает повторяемую точность работы с отклонением не более 1,5 см. Модульная конструкция позволяет адаптировать автопилот для любой техники.

Программный продукт «Агроаналитика» охватывает весь цикл управления растениеводством и интегрируется с другими агросистемами. Геоинформационная система «РусГИС» решает задачи сбора, обработки и анализа пространственных данных с формированием аналитических отчетов и карт.

В метеорологии в настоящее время востребованы локальные метеостанции. Благодаря этому решению собирается массив данных, который позволяет проводить анализ погоды за предшествующий период. В онлайн-платформу встроены рабочие виджеты сумм активных и эффективных температур, которые позволяют проводить автоматические расчеты для контроля вегетативных процессов и планирования сельхозработ.

Также компания предлагает решения с применением искусственного интеллекта, например, неинвазивное взвешивание, подсчет животных и продукции. Одно из таких – контроль санитарной обработки рук сотрудников.

Умный ассистент агронома и контроль выполнения регламентов – современные инструменты, которые оптимизируют бизнес-процессы на предприятии.

Цифровые решения от «Ростелекома» облегчают управление агропредприятиями, повышая производительность и снижая затраты, что способствует росту эффективности и конкурентоспособности российского агробизнеса в целом.

Тат Гаспарян