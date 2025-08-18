В 2025 году ЦБ провел корректировку прогноза роста кредитования компаний: с 8-13% до 9-12%. Мнением о том, насколько реален этот прогноз, как выглядит ситуация на финансовом рынке и как она отражается на экономике региона с «Ъ-Кавказ» поделился директор Ставропольской региональной дирекции банка «Кубань Кредит» Дмитрий Лисицын

«Мы наблюдаем осложнение ситуации в экономике. Однако говорить о том, что она замирает, я не могу. По крайней мере «с колокольни» нашего банка. С начала 2025 года наш кредитный портфель вырос примерно на 12,7%, как и прогнозирует Банк России. При этом мы видим, что кредитование малого и среднего бизнеса выросло почти на четверть по сравнению с предыдущим периодом.

Справедливости ради следует признать, что со второго квартала объемы кредитования сократились. Объясняя этот тренд, мы с коллегами пришли к выводу, что он связан с общей ситуацией в экономике, в том числе и с сокращением объемов льготного кредитования. Бизнес, очевидно, оптимизирует свои расходы, инвестиционную политику и политику в сфере кредитования.

Скажу так: новых кредитов на инвестиции становится заметно меньше. На это идут сейчас преимущественно только очень устойчивые компании.

Некоторый спад кредитования наблюдается в строительстве и связанных с ним отраслях. В меньшей степени сократилась кредитная активность в дорожном строительстве. Также мы ожидаем падение кредитования в агросекторе на Ставрополье после крупного обновления техники в минувшие годы.

Если брать Северный Кавказ в целом, то там в ближайшие годы будет инвестиционный бум. Это связано с активным строительством отелей в горном кластере, динамичным развитием такого направления, как курортная недвижимость.

Еще один тренд, на который хотел бы обратить внимание, — это рост доли залогового кредитования: банки скрупулезно изучают проекты, под которые берутся кредиты. Банки учитывают риски текущей ситуации и страхуются. Впрочем, других ужесточений требований к заемщикам мы не видим. Пока не видим. Не исключаю, что на следующем этапе сложности могут начаться у должников с большой долговой нагрузкой.

По просрочкам пока ситуация управляемая. Им больше подвержены малые предприятия. Они в последнее время стали чаще обращаться с просьбами об изменении условий кредитов и займов.

Говорить о том, насколько сильно ситуация с кредитованием отразилась на экономике, пока рано. Снижение ключевой ставки еще «не сыграло».

Прогнозировать дальнейшее развитие тоже сложно. Во многом ситуация зависит от действий Центробанка, мер государственной поддержки и общей экономической и политической ситуации».