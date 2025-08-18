«МинводыАГРО» 2025: завершила свою работу

Ставропольский край подвел итоги 3-й Международной агропромышленной выставки «МинводыАГРО» 2025, которая за три дня стала ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития АПК Северо-Кавказского федерального округа. Мероприятие, организованное компанией MVK, собрало более 1800 специалистов, представителей СМИ, власти, бизнеса и науки, продемонстрировав новейшие достижения отрасли и наметив пути дальнейшего роста.

На площадках МВЦ «МинводыЭКСПО» и под открытым небом 100 компаний из России и Белоруссии представили широкий спектр сельхозтехники, запчастей, агрохимикатов, семян и материалов.

Деловая программа выставки была насыщенной: пленарная сессия «Как реализовать агропромышленный потенциал Северного Кавказа: задачи на бумаге и реалии на земле», модератором которой выступил Игорь Абакумов, собрала ключевых спикеров. Среди них – Председатель Думы Ставропольского края Николай Великдань, министр сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Измалков, председатель Союза работодателей АПК Ставропольского края Пётр Коротченко, генеральный директор ИКАР Дмитрий Рылько и депутат Госдумы Алексей Лавриненко. Участники обсудили текущее состояние и перспективы развития АПК региона.

«Пленарная сессия определенно даст импульс для развития агропромышленного сектора СКФО», — подчеркнул Сергей Измалков. В рамках деловой программы также прошли круглые столы, посвященные развитию фермерства, привлечению инвестиций, мелиорации, селекции, страхованию и цифровизации АПК. В частности, «Ъ-Кавказ» провел круглый стол на тему «Перспективы агробизнеса в условиях новых вызовов».

Особый интерес вызвала креативная зона «ТракторАРТ», где художники представили тракторы в виде арт-объектов, а также соревнования механизаторов на мастерство управления трактором.

Следующая выставка «МинводыАГРО» запланирована на 20-22 августа 2026 года.

Екатерина Алферова