ГАУ СО «ФСЦ Урожай» предлагает 16,5 млн за обустройство спортплощадок в Саратове

Государственное автономное учреждение Саратовской области «Физкультурно-спортивный центр "Урожай"» объявило аукцион на обустройство универсальных спортивных площадок. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Работы предстоит выполнить в течение не менее 55 дней и не более 65 дней с даты заключения контракта. Финансируются они из областного бюджета. Гарантийный срок на работы составляет два года с даты подписания акта о приемке. Размер обеспечения исполнения договора установлен в размере 4,96 млн руб.

Исполнителю предстоит обустроить универсальные спортивные площадки по двум адресам: г. Саратов, ст. Тарханы, ул. Заводская, з/у №14 и г. Саратов, пос. Юбилейный, ул. Федоровская, 3 в Волжском районе. Так, по обоим адресам подрядчик должен выполнить электротехнические работы, установить по два мини-футбольных ворота 3х2 м с сеткой, по две стационарные баскетбольные стойки со щитом и сеткой и по две мобильные волейбольные стойки с противовесами и с сеткой.

По ул. Заводской необходимо провести работы по обустройству универсальной спортивной площадки для мини-футбола размерами 20х45 м, по ул. Федоровской — площадки размерами 24х34 м. В качестве ограждения используются металлические столбы высотой до 4 м. Кроме того, по ул. Заводской требуется установка воркаутов и бетонного антивандального теннисного стола.

Извещение о закупке размещено 18 августа. Заявки принимаются до 27 августа. Начальная (максимальная) цена контракта — 16,5 млн руб.

Павел Фролов