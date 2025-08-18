Россия начала экспортировать топинамбур в Китай

Липецкая компания «ИстАгро Дон» сделала первую поставку продукции из топинамбура в Китай при поддержке Корпорации МСП. Об этом сообщила пресс-служба федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП).

Реализовать проект получилось благодаря финансовым инструментам государственной поддержки — кредитной линии в МСП Банке на сумму 955 млн руб. с обеспечением в виде гарантии Корпорации МСП на сумму 495 млн руб.

Партнеры из Китая выразили заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве с российской компанией. «ИстАгро Дон» планирует расширить производство и увеличить объем поставок, говорится в публикации.

Генеральный директор ООО «ИстАгро Дон» отметил, что к отправке готовится второй контейнер другому партнеру. По его словам, это подтверждает спрос на продукцию компании.

Объем обеих поставленных в Китай партий составляет по 22 тонны. Общий контракт с компанией оценивается в 1,5 млн юаней, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Корпорации МСП со ссылкой на данные компании.