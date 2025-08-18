«Звезда телешоу явно пробует бизнес-возможности своего нового амплуа»

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает, в частности, во сколько обойдется банка соленых огурцов из лимитированной коллекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: @flamingo_estate Фото: @flamingo_estate Фото: @flamingo_estate Следующая фотография 1 / 3 Фото: @flamingo_estate Фото: @flamingo_estate Фото: @flamingo_estate

Огурчики от Памелы Андерсон — неожиданный продукт актриса представила в соцсетях. В целом, сильно это не удивило публику — свои садоводческие навыки 58-летняя звезда из «Спасателей Малибу» уже некоторое время транслирует в блоге. Там секс-символ 90-х поливает грядки в резиновых сапогах, собирает урожай в воздушном платье или свободном комбинезоне. Все это стало продолжением нового образа: Памела Андерсон отказалась от атрибутики стереотипных кинозвезд, перестала носить декоративный макияж даже на крупные светские мероприятия и пересмотрела весь свой стиль, сделав ставку на минималистичную элегантность и натуральность.

Теперь поклонники Памелы могут попробовать на вкус продукт ее творчества. Маринованные огурцы приготовлены по рецепту двоюродной бабушки актрисы по имени Ви. Основа для солений содержит лепестки розы, чеснок, укроп и горчицу. Банка объемом 700 мл из лимитированной коллекции стоит $38, всего пара сотен банок. Проект реализован совместно с Flamingo Estate — это компания из Лос-Анджелеса, которая специализируется на wellness-товарах. Они продают розовый перец, чили гуахильо и копченую морскую соль. В компании сказали, что еще полгода назад мало что знали о солениях, но вдруг им с идеей позвонила Памела Андерсон, и они, конечно же, сказали да.

Проект некоммерческий. Участники говорят, что 100% выручки от продажи огурчиков от Памелы направляется в Калифорнийский центр дикой природы. Он уже 30 лет спасает, реабилитирует и выпускает на волю тысячи диких животных. Любопытно, что год назад Памела Андерсон приняла участие в другой коллаборации — она выпустила дебютную коллекцию купальников совместно с брендом Frankies Bikinis. Понятно, что главная ассоциация здесь возникает с прежней деятельностью актрисы. С огурчиками интереснее — звезда телешоу явно пробует бизнес-возможности своего нового амплуа. С интересом ждем продолжения.

Яна Лубнина