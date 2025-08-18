Оборот торгов на Мосбирже после встречи Путина и Трампа подошел к рекорду

На выходных 16-17 августа на рынке акций Мосбиржи (MOEX: MOEX) прошло около 700 тыс. сделок на сумму 36,618 млрд руб. В субботу сумма оборота достигла 31,234 млрд руб., в воскресенье — 5,384 млрд руб., сообщили в пресс-службе Мосбиржи «РБК-Инвестициям».

Несмотря на негативную реакцию инвесторов на итоги встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа показатели на выходных были близки к рекордным. Оборот фондового рынка в субботу и воскресенье превысил результат на прошлой неделе в три раза. Руководитель департамента интернет-брокера «БКС Мир инвестиций» Никита Силкин выразил мнение, что рост торгов связан с одновременной торговлей фьючерсами и инструментами фондового рынка.

Утром 16 августа было зафиксировано снижение на 2,64%, до 2932,43 пункта. К концу торгового дня индикатор сократил потери до 1,88%. Рекордный результат по обороту торгов на Мосбирже зафиксировали 5-6 апреля. Тогда его сумма достигла 42,042 млрд руб.