Прокуратура Дагестана проверит пропажу несовершеннолетних в море

Прокуратура Дагестана начала проверку по факту исчезновения двух подростков 2008 года рождения, которые пропали 17 августа во время купания в море в районе поселка Караман-4 Махачкалы. Об этом сообщил надзорный орган в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, инцидент произошел около 17:45 час. Двое несовершеннолетних исчезли без вести после купания в море.

«В настоящее время на месте происшествия ведутся поисково-спасательные мероприятия. Прокуратура организовала проверку для установления соблюдения законодательства о безопасности на водных объектах и защите прав детей»,— приводятся в сообщении слова представителей прокуратуры.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Валентина Любашенко