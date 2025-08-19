Экс-владельцы «Арианта» обжаловали отказ суда по иску к властям трех регионов

Бывшие владельцы национализированного холдинга «Ариант» подали апелляционную жалобу на решение арбитражного суда Челябинской области отказать во взыскании убытков в размере 1 млн руб. с министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области, минимущества Челябинской области и комитета по управлению госимуществом Кузбасса. Информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

ГК «Ариант», ранее владевшая четырьмя предприятиями в Челябинской области и в Краснодарском крае, подала иск в начале ноября. Ссылаясь на решения арбитражных судов Челябинской и Свердловской областей, экс-владельцы компаний требовали возместить убытки, причиненные действиями органов власти. Ранее «Ариант» и группа компаний ЧЭМК (Челябинский электрометаллургический комбинат) входили в один холдинг — Урало-Сибирскую металлургическую компанию. И в 1990-х годах комитеты по управлению госимуществом Челябинской, Свердловской и Кемеровской областей могли превысить полномочия, передав заводы в частную собственность, считают истцы. Именно незаконная приватизация предприятий группы ЧЭМК была одним из оснований для изъятия активов организаций, на которое ссылалась Генпрокуратура при подаче иска о национализации активов ЧЭМК и «Арианта». Компании перешли в собственность государства в апреле прошлого года.

Виталина Ярховска