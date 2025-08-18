Депутата гордумы наградят Почетным знаком

Депутата гордумы Перми Александра Ивонина наградят Почетным знаком города Перми

Александр Ивонин.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Александр Ивонин.

«За заслуги перед городом Пермь». Соответствующий проект постановления внес в гордуму глава Перми Эдуард Соснин.

Как указано в документе, господина Ивонина предлагается наградить за «особые заслуги в сфере общественных отношений, значительный личный вклад в развитие и пропаганду здорового образа жизни, создание условий для формирования адаптивной физической культуры и спорта инвалидов, направленных во благо города Перми».

Александр Ивонин возглавляет региональное отделение Паралимпийского комитета России, региональное отделение общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Всероссийская федерация спорта слепых», краевое отделение Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, АНО «Физкультурно-спортивный клуб инвалидов “Пермские медведи”», а также пермскую Ассоциацию поддержки инвалидного спорта.