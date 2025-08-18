Swatch извинилась за рекламу с раскосыми глазами

16 августа швейцарский производитель часов Swatch извинился и удалил рекламные баннеры, на которых фотомодель растягивает уголки своих глаз. Это изображение вызвало призывы к бойкоту в китайских социальных сетях. Сообщается, что интернет-пользователи резко раскритиковали жест «раскосых глаз» азиатской фотомодели, назвав его расистским.

В китайской социальной сети Weibo компания Swatch признала обоснованными «недавние опасения по поводу изображения модели» в рекламе и сообщила, что удалила рекламные материалы по всему миру. «Мы искренне приносим извинения за любые неудобства или недоразумения, которые это могло вызвать»,— сообщила компания.

Несмотря на это, некоторые китайские интернет-пользователи и блогеры остались недовольны реакцией компании и продолжили призывать бойкотировать остальные бренды Swatch Group, включая Blancpain, Longines и Tissot. В китайских соцсетях продолжают обвинять компанию в «расизме в отношении китайцев», требуя реакции от регулирующих органов страны, которые пока не комментируют эти события.

По итогам прошлого года 27% продаж Swatch Group пришлось на Китай. Сегодня акции компании подешевели на 2%.

Евгений Хвостик