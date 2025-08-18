Центробанк выпустит памятные монеты посвященные 50-летию Когалыма

Банк России 19 августа выпускает в обращение памятные серебряную и золотую монеты «50-летие основания Когалыма» серии «Города», об этом сообщила пресс-служба Банка России.

Фото: Пресс-служба Банка России

Серебряная монета номиналом 3 руб. изготовлена из сплава 925 пробы, содержит 31,1 г драгоценного металла. На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение скульптурной композиции «Слава труду», посвященной первооткрывателям когалымской нефти, первопроходцам Тюменского севера, на фоне выполненных в технике лазерного матирования изображений нефтяной вышки и станка качалки.

Золотая монета номиналом 100 руб. изготовлена из сплава 999 пробы, масса драгметалла — 15,5 г. На обороте изображены: в центре скульптурная композиция «Капля жизни», слева — храм святой мученицы Татианы, справа— городские дома.

Обе монеты выпущены тиражом 3 тыс. штук и являются законным средством наличного платежа на территории РФ.

Когалым — город в ХМАО-Югре, в переводе с хантыйского языка означает «топь», «болото» или «гиблое место». Население — около 60 тыс. человек. Город известен как центр добычи и переработки нефти.

Полина Бабинцева