Сергей Берижицкий переназначен прокурором Самарской области

Сергей Берижицкий вновь назначен прокурором Самарской области. Президент России Владимир Путин подписал соответствующее распоряжение, о чем сообщил губернатор Вячеслав Федорищев на правительственном совещании 18 августа.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Глава региона поблагодарил Сергея Берижицкого за его работу и отметил тесное сотрудничество прокуратуры с региональными властями. Он подчеркнул, что это взаимодействие помогает поддерживать правопорядок и контролировать реализацию национальных проектов в регионе.

Сергей Берижицкий был назначен прокурором Самарской области 2 июня 2020 года по приказу Генерального прокурора Игоря Краснова. За свою карьеру он получил множество наград, включая знаки «За безупречную службу» и «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», а также медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней.

Георгий Портнов