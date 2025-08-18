«Локомотив» одержал победу над «Торпедо» в товарищеском матче

Ярославский ХК «Локомотив» одержал победу над «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Товарищеский матч проходил в Ярославле 18 августа.

Фото: ХК «Локомотив»

В первом периоде отличились нападающий «Локомотива» Ярослав Лихачев, вернувшийся из аренды, и защитник «Торпедо» Бобби Нарделла. Второй период прошел без заброшенных шайб, а в третьем ярославцы реализовали большинство — забил Денис Алексеев. Основное время завершилось со счетом 2:1.

После этого команды сыграли овертайм (без голов) и серию буллитов (две шайбы забросили гости).

В прошлый раз «Локомотив» встречался с «Торпедо» в 1/8 финала Кубка Гагарина, тогда ярославцы обыграли нижегородцев со счетом в серии 4-0. Напомним, что это была первая игра для ярославцев с новым главным тренером Бобом Хартли.

Товарищеский матч с «Торпедо» является частью тренировочных сборов в Ярославле, которые продлятся до 19 августа. 20-24 августа «железнодорожники» выступят на Кубке Блинова в Омске. Вторая часть тренировочных сборов в Ярославле запланирована с 25 августа по 4 сентября. 31 августа ярославцы сыграют с череповецкой «Северсталью». «Локомотив» начнет регулярный чемпионат КХЛ сезона 25/26 5 сентября матчем с челябинским «Трактором».

Алла Чижова