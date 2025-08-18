Сервис премиального обслуживания от ТБанка TPremium представит расширенный пакет услуг для клиентов. Так, в обновленной версии клиенты получат бесплатный доступ к онлайнконсультациям врачей, компенсацию расходов на питание в ресторанах аэропортов в России и за рубежом, компенсацию за каршеринг, а также возможность застраховать загородную недвижимость. Условия будут различаться в зависимости от уровня клиента. При этом,все базовые преимущества для клиентов по-прежнему сохраняются. Стоимость сервиса TPremium с 18 сентября составит 2,9 тыс. руб. в месяц.

Продажи телевизоров под собственными брендами российских цифровых экосистем Sber, Hartens, Tuvio по итогам первого полугодия превысили 7 млрд руб., узнал Forbes. На падающем рынке Sber и принадлежащая Ozon марка Hartens смогли нарастить долю как в деньгах, так и в штуках, а бренд «Яндекса» Tuvio сохранил количественную долю рынка, сократив позицию в денежном выражении. Аналитики объясняют динамику рыночных долей марок Sber и Hartens эффектом от маркетинговых акций, в том числе от кешбэка.

В июле сегмент кредитных карт показал первые признаки восстановления. Рост связан со смягчением денежно-кредитной политики ЦБ и повышением риск-аппетита банков. Однако ставки остаются рекордно высокими — в среднем 47% годовых. Пока банки конкурируют за клиентов за счет льготных периодов, кешбэка и бонусов. Ожидается, что устойчивый рост сегмента начнется осенью, однако доля клиентов, выходящих за рамки грейс-периода, может превысить 85%.