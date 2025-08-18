На первый этап строительства снегоприемника в Перми потратят 268 млн рублей

В Перми объявлен конкурс на выполнение работ по строительству снегоприемного пункта в Мотовилихинском районе. На первом этапе требуется установить очистные сооружения поверхностного стока.

Участок для будущего снегоприемника расположен с восточной стороны от кольцевой развязки Братской улицы, Сылвенского и Бродовского трактов. Район работ представляет собой спланированную территорию, ранее используемую для складирования твердых бытовых отходов; промышленная и жилая застройка там отсутствует. Все работы необходимо завершить к 7 октября 2026 года.

Максимальная цена контракта составляет 268 млн руб. Итоги конкурса подведут 12 сентября.