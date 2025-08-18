СМИ узнали о планах дипломатов стран ЕС бойкотировать парад в Китае из-за Путина

Дипломаты из стран Евросоюза могут бойкотировать военный парад в честь 80-й годовщины победы во Второй мировой войне, который пройдет в Китае 3 сентября. Об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на пять информированных источников. По их словам, европейские дипломаты могут воздержаться от участия в мероприятии из-за президента России Владимира Путина и возможного участия в шествии российских военнослужащих.

«Посол ЕС в Китае Хорхе Толедо не будет присутствовать на параде»,— цитирует издание одного из собеседников.

По данным SCMP, от участия в параде намерены воздержаться еще несколько дипломатов. Некоторые из них запланировали отпуск на период, когда в Пекине состоится военный парад.

Военный парад пройдет на площади Тяньаньмэнь в Пекине 3 сентября. Ранее пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй сообщал, что китайские власти намерены пригласить на парад представителей США. Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщал, что российский лидер Владимир Путин примет участие в праздничных мероприятиях, которые организуют китайские власти по случаю 80-й годовщины победы во Второй мировой войне.

The Times со ссылкой на источники в КНР писала, что лидеры США, России и Китая — Дональд Трамп, Владимир Путин и Си Цзиньпин — могут провести совместную встречу в Пекине в начале сентября.

Анастасия Домбицкая