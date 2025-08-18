За гранью человеческих возможностей

Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает, какие максимальные веса поднимали спортсмены.

Какой вес может поднять человек? Этот вопрос всегда требует уточнений, ведь для поднятия тяжестей есть множество соревнований. В классической тяжелой атлетике, например, сейчас самым сильным человеком считается грузин Лаша Талахадзе. На чемпионате мира 2019 года он поднял в рывке 220 кг, а толкнул 264 кг — это очень много. Но те веса, которые покоряют представители пауэрлифтинга, наверняка вызовут у людей, далеких от этого вида спорта, удивление. Состязания здесь идут в трех видах: жим лежа, приседание со штангой и становая тяга. Причем есть турниры, где спортсмены могут использовать специальную экипировку, которая добавляет возможности атлету, а где-то все обходится обычным поясом и бинтами.

Но даже если говорить о рекордах без экипировки, веса потрясают. В 2021 году американец Джулиус Мэддокс выжал с груди 355 кг. Рэй Уильямс присел со штангой весом 575 кг, а Хафтор Бьёрнссон поднял в упражнении на становую тягу 505 кг. Но главным и самым невероятным рекордом всех времен и народов сейчас считается достижение, которое установил также представитель США Джимми Колб. Вы только вдумайтесь в цифру, которую я сейчас озвучу: атлет выжал с груди — внимание — 634 кг. Да, на нем был специальный костюм, который здорово помогает, но на том турнире в таких костюмах были все. Покорять подобные веса, кроме Колба, не может ни один человек на планете Земля. Причем после рекорда атлета тут же проверили на допинг, но, к удивлению многих, даже современный контроль не смог определить в его организме каких-либо запрещенных веществ. Как Джимми поднимает такие веса, не понимает никто. Для сравнения: ближайший конкурент Колба, Уилл Баротти, при тех же правилах и тех же условиях выжил на том турнире на 114 кг меньше.

Владимир Осипов