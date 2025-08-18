Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о редких разновидностях берилла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Annie Haynes / Gemological Institute of America Фото: Annie Haynes / Gemological Institute of America

Давайте сегодня поговорим о пеццотаите и биксбите. Для многих, наверное, звучит экзотически и заставляет гадать, что это вообще такое. На самом деле это две драгоценные разновидности берилла. Обе из-за малого количества не слишком известные. И обе находящиеся в красной гамме. Ну, а теперь подробнее.

Пеццоттаит — это относительно новый драгоценный минерал, богатая цезием и литием разновидность берилла. Обнаhужили его только в конце, а точнее — в ноябре, 2002 года в центральной части Мадагаскара. Как рассказывают специалисты Геммологического института Америки (GIA), было добыто лишь несколько десятков килограммов камня, а месторождение уже почти исчерпано.

Недавно мне повезло увидеть пеццотаит в 11,5 карата — по версии лаборатории того же GIA — это самый крупный из ограненных. Ощущения от него очень интересные, как будто ты дальтоник, который смотрит на изумруд. Малиново-красный камень с заметными включениями, а еще — яркий, светящийся. О биксбите — «красном изумруде» — мир узнал на век раньше, в 1904-м. Обнаружил его минералог Мейнард Биксби, отсюда и название.

В 2003-м в профессиональном издании Gem & Gemmology вышла статья под названием «Красный берилл из Юты», рассказывавшая о все еще единственном спустя век известном коммерческом месторождении биксбита ювелирного качества. Камни меньше размером и реже, кроме Юты, находят в Нью-Мексико. Другие месторождения не известны. Такой вот редкий «красный изумруд».

Анна Минакова