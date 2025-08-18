Всё как у людей

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает, в каких дисциплинах соревновались андроиды в Пекине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Florence Lo / Reuters Фото: Tingshu Wang / Reuters Фото: Tingshu Wang / Reuters Следующая фотография 1 / 3 Фото: Florence Lo / Reuters Фото: Tingshu Wang / Reuters Фото: Tingshu Wang / Reuters

Китай принял первые Всемирные игры гуманоидных роботов (WHRG — World Humanoid Robot Games). Открытие соревнований для человекоподобных машин прошло в Пекине в четверг. Они продлились до воскресенья и завершившись на стадионе «Ледяная лента», который был построен к человеческим зимним Олимпийским играм трехлетней давности. Программа включала 26 дисциплин — от традиционных видов спорта (футбол, бокс, настольный теннис) до специализированных задач (сортировка медикаментов, уборка номеров или логистические операции, например).

В названии соревнований неслучайно упоминается слово «гуманоидных». Для участия брали только модели с человекоподобной конструкцией, где есть туловище, верхние конечности и две стопы. Организаторы также обращали внимание и на максимальное расстояние от центра тяжести до подошв. Оно должно было составлять от 40% до 70% от высоты самого робота. К соревнованиям были допущены свыше 500 роботов в составе 280 команд из 16 стран. Подавляющее число команд (192) представляли университеты, оставшаяся почти треть (88) отстаивала честь частных компаний. Среди них, например, Fourier Intelligence, известная прежде всего медицинскими реабилитационными роботами, Booster Robotics с ее электронными футболистами или прославленная четвероногими доставщикам Unitree.

Последняя, кстати, завоевала первое золото на Всемирных играх гуманоидных роботов. Ее модель H1 пробежала 1,5 тыс. м за 6 минут 34 секунды — до рекорда среди мужчин в 3 минуты и 26 секунд пока далеко. Дебютный розыгрыш комплекта медалей среди гуманоидных роботов оказался сложным. Часть из них не смогла стартовать, еще несколько не добрались до финиша. Один робот сбил человека-оператора, другой упал и потерял руку, но смог подняться и закончить забег. Всемирные игры гуманоидных роботов схожи с другими профильными международными состязаниями вроде RoboCup, который основали в 1996 году, или FIRA RoboWorld Cup. Конечно, статус мероприятия в робототехническом сообществе еще только предстоит определить. Но у игр, которые прошли в Пекине, более широкий спектр дисциплин и олимпийский формат — почти всё как у людей.

Александр Леви