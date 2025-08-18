Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Всё как у людей

Александр Леви — о первых Всемирных играх гуманоидных роботов

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает, в каких дисциплинах соревновались андроиды в Пекине.

Фото: Florence Lo / Reuters

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Фото: Tingshu Wang / Reuters

1 / 3

Фото: Florence Lo / Reuters

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Китай принял первые Всемирные игры гуманоидных роботов (WHRG — World Humanoid Robot Games). Открытие соревнований для человекоподобных машин прошло в Пекине в четверг. Они продлились до воскресенья и завершившись на стадионе «Ледяная лента», который был построен к человеческим зимним Олимпийским играм трехлетней давности. Программа включала 26 дисциплин — от традиционных видов спорта (футбол, бокс, настольный теннис) до специализированных задач (сортировка медикаментов, уборка номеров или логистические операции, например).

В названии соревнований неслучайно упоминается слово «гуманоидных». Для участия брали только модели с человекоподобной конструкцией, где есть туловище, верхние конечности и две стопы. Организаторы также обращали внимание и на максимальное расстояние от центра тяжести до подошв. Оно должно было составлять от 40% до 70% от высоты самого робота. К соревнованиям были допущены свыше 500 роботов в составе 280 команд из 16 стран. Подавляющее число команд (192) представляли университеты, оставшаяся почти треть (88) отстаивала честь частных компаний. Среди них, например, Fourier Intelligence, известная прежде всего медицинскими реабилитационными роботами, Booster Robotics с ее электронными футболистами или прославленная четвероногими доставщикам Unitree.

Последняя, кстати, завоевала первое золото на Всемирных играх гуманоидных роботов. Ее модель H1 пробежала 1,5 тыс. м за 6 минут 34 секунды — до рекорда среди мужчин в 3 минуты и 26 секунд пока далеко. Дебютный розыгрыш комплекта медалей среди гуманоидных роботов оказался сложным. Часть из них не смогла стартовать, еще несколько не добрались до финиша. Один робот сбил человека-оператора, другой упал и потерял руку, но смог подняться и закончить забег. Всемирные игры гуманоидных роботов схожи с другими профильными международными состязаниями вроде RoboCup, который основали в 1996 году, или FIRA RoboWorld Cup. Конечно, статус мероприятия в робототехническом сообществе еще только предстоит определить. Но у игр, которые прошли в Пекине, более широкий спектр дисциплин и олимпийский формат — почти всё как у людей.

Александр Леви

Всемирные игры человекоподобных роботов

Роботы Unitree Robotics и Tiangong в финале забега на 100 м

Роботы Unitree Robotics и Tiangong в финале забега на 100 м

Фото: Florence Lo / Reuters

Робот Unitree Robotics участвует в соревнованиях по фристайлу

Робот Unitree Robotics участвует в соревнованиях по фристайлу

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Робота в костюме терракотового воина готовят к церемонии открытия

Робота в костюме терракотового воина готовят к церемонии открытия

Фото: Tingshu Wang / Reuters

На церемонии открытия свыше 500 роботов продемонстрировали танцы, игру на музыкальных инструментах, боевые искусства и спортивные навыки

На церемонии открытия свыше 500 роботов продемонстрировали танцы, игру на музыкальных инструментах, боевые искусства и спортивные навыки

Фото: Ng Han Guan / AP

Робот T1 от компании Booster Robotics во время тренировки на футбольном поле

Робот T1 от компании Booster Robotics во время тренировки на футбольном поле

Фото: Florence Lo / Reuters

Борьба роботов Booster Robotics T1 во время футбольного матча пять на пять

Борьба роботов Booster Robotics T1 во время футбольного матча пять на пять

Фото: Florence Lo / Reuters

Дуэт человека и робота исполняет музыкальную композицию перед церемонией открытия

Дуэт человека и робота исполняет музыкальную композицию перед церемонией открытия

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Робот «Тяньгун» произносит клятву на церемонии открытия

Робот «Тяньгун» произносит клятву на церемонии открытия

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Роботы соревнуются в финале эстафеты 4x100 м

Роботы соревнуются в финале эстафеты 4x100 м

Фото: Ng Han Guan / AP

Роботизированная рука компании ABB на соревнованиях по настольному теннису

Роботизированная рука компании ABB на соревнованиях по настольному теннису

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Роботы компании Unitree Robotics соревнуются в поединке по кикбоксингу

Роботы компании Unitree Robotics соревнуются в поединке по кикбоксингу

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Человекоподобный робот перед церемонией открытия

Человекоподобный робот перед церемонией открытия

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Представление танцоров и роботов на церемонии открытия

Представление танцоров и роботов на церемонии открытия

Фото: Ng Han Guan / AP

Китайский актер Ху Бин дарит букет роботу на церемонии открытия

Китайский актер Ху Бин дарит букет роботу на церемонии открытия

Фото: Ng Han Guan / AP

Роботы Unitree Robotics на соревнованиях по кикбоксингу

Роботы Unitree Robotics на соревнованиях по кикбоксингу

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Рабочий готовит робота к церемонии открытия

Рабочий готовит робота к церемонии открытия

Фото: Ng Han Guan / AP

Судьи уносят футболиста с поля во время показательного матча между роботами Booster Robotics T1 и футболистами-людьми

Судьи уносят футболиста с поля во время показательного матча между роботами Booster Robotics T1 и футболистами-людьми

Фото: Florence Lo / Reuters

Робот в финале забега на 1,5 тыс. м

Робот в финале забега на 1,5 тыс. м

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Робот на соревнованиях по сортировке медицинских препаратов

Робот на соревнованиях по сортировке медицинских препаратов

Фото: Florence Lo / Reuters

Подготовка роботов, одетых как артисты Пекинской оперы, к церемонии открытия

Подготовка роботов, одетых как артисты Пекинской оперы, к церемонии открытия

Фото: Ng Han Guan / AP

Робот Unitree Robotics на пьедестале после победы в финале забега на 1,5 тыс. м

Робот Unitree Robotics на пьедестале после победы в финале забега на 1,5 тыс. м

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Роботы Booster Robotics T1 на демонстрации игры в футбол пять на пять во время пресс-тура

Роботы Booster Robotics T1 на демонстрации игры в футбол пять на пять во время пресс-тура

Фото: Florence Lo / Reuters

