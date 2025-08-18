Евгений Кабанцов возглавил управление вневедомственной охраны Росгвардии в УР
Полковник полиции Евгений Кабанцов назначен на должность начальника управления вневедомственной охраны Росгвардии по Удмуртии, сообщили в пресс-службе силовой структуры.
Фото: пресс-служба Росгвардии по Удмуртии
До этого Евгений Кабанцов являлся начальником регионального филиала — отдела вневедомственной охраны управления по Ижевску. На службу в органы внутренних дел он поступил в 2003 году, после окончания ИжГТУ. В отделе прошел путь от инспектора—дежурного центра оперативного управления до начальника отдела. Родился в Воронежской области в 1980 году.
Награжден медалями Росгвардии «За отличие в службе» второй и первой степени, медалью МВД «За отличие в службе» третьей степени.