Евгений Кабанцов возглавил управление вневедомственной охраны Росгвардии в УР

Полковник полиции Евгений Кабанцов назначен на должность начальника управления вневедомственной охраны Росгвардии по Удмуртии, сообщили в пресс-службе силовой структуры.

Фото: пресс-служба Росгвардии по Удмуртии

До этого Евгений Кабанцов являлся начальником регионального филиала — отдела вневедомственной охраны управления по Ижевску. На службу в органы внутренних дел он поступил в 2003 году, после окончания ИжГТУ. В отделе прошел путь от инспектора—дежурного центра оперативного управления до начальника отдела. Родился в Воронежской области в 1980 году.

Награжден медалями Росгвардии «За отличие в службе» второй и первой степени, медалью МВД «За отличие в службе» третьей степени.