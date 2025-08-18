Двигатель разгонится по подписке

Volkswagen ввел платную подписку на мощность двигателя. За $22 в месяц концерн предлагает увеличить число лошадиных сил некоторым электрокарам для клиентов из Великобритании. Предыдущие попытки автопроизводителей ввести подписки на дополнительные функции вызвали критику со стороны автосообщества. Что изменилось на этот раз? Выяснял Сергей Симонов.

Подписка на дополнительную мощность доступна покупателям линейки электромобилей ID.3 и пока только в Великобритании. Базовая версия имеет 201 л.с., а за примерно $22 в месяц выдаст максимальные 228 л.с., что, как утверждается, не повлияет на запас хода. Можно оплатить и разовую пожизненную подписку за $880 или 70 тыс. руб.

Причем привяжется она к машине, а не к владельцу.Учитывая всеобщий тренд на развитие подписок, предложение звучит интересно, считает технический директор компании «Электротранспортные технологии» Илья Федичев: «В современном автомобиле заложены значительно большие возможности и мощности, чем они продаются. И переход из одного класса в другой —по большому счету изменение некой прошивки. Это достаточно распространенная история, которую автопром часто применяет. В этот месяц он заплатил за эту опцию, в следующем месяце нет. То есть как это будет легализовано, не очень понятно. Если Volkswagen официально сказал, что он такую опцию выпускает, значит, это хороший новый тренд, который сейчас подхватят все автопроизводители».

Хотя в самом Volkswagen считают, что в модели подписки на дополнительную мощность автомобиля принципиально нет ничего нового. «Многие бензиновые и дизельные авто предлагались с двигателями одинакового объема, но с возможностью выбора варианта с большей мощностью»,— сообщили в компании. Но руководитель по развитию корпоративных продаж Geely Automobile Алексей Винер считает, что перспектив у подписки на дополнительные лошадиные силы немного: «Volvo в свое время ограничила максимальную скорость своих автомобилей до 180 км/ч. На вопросы со стороны рынка они сказали: "А при каких обстоятельствах вы ездите больше чем 180 км/ч? Зачем вам быстрее? Где такие разрешенные скорости?"

Здесь как будто бы обратный тренд. Volkswagen говорит, что вы в подписку возьмите больше мощности. Чтобы что? С точки зрения тренда какого-то это не станет широко распространено. Больше, наверное, это какая-то маркетинговая история, которая позволяет Volkswagen привлечь внимание и, собственно, на этом получить какую-то аудиторию».

В целом идея подписки на допфункции в авто не нова. BMW, например, в прошлом уже вводила платный подогрев сидений и руля. Схожие с Volkswagen опции вводил и Mercedes-Benz на американском рынке. Умельцы найдут способ обойти ограничение мощности, считает представитель компании Rucars Сергей Иванов. Правда, в России с таким авто могут возникнуть проблемы., отмечает собеседник “Ъ FM”: «Ставится приложение, которое подключается к мастер-аккаунту. В этом приложении, соответственно, привязана банковская карта клиента. Я с трудом могу представить человека, который купит электрический Volkswagen с правым рулем в Великобритании и привезет его в Россию. Может быть, один такой уникум найдется.

Но проблема в том, что все управление электромобилем будет идти из-под созданного в Великобритании аккаунта, привязанного к покупателю в Великобритании. Если машина окажется в России и будет невозможно где-то что-то оплатить, то она может там вообще половины функций лишиться».

По опросу S&P Global, который приводит British Broadcasting Corporation, все больше клиентов отпугивает цена подписки на дополнительные функции в машине.Если в прошлом году за подключенные услуги были готовы платить 86% респондентов, то в этом уже 68%.

Сергей Симонов, Егор Парфенов