Трамп собирается запретить голосование по почте на выборах в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет указ, который ограничит возможности для голосования на выборах. Указ, который господин Трамп намерен подписать до промежуточных выборов в Сенат, будет направлен против рассылок бюллетеней по почте и электронного голосования по всей стране, сообщил американский лидер.

«Я собираюсь возглавить движение за то, чтобы избавиться от бюллетеней, рассылаемых по почте, а также, пока мы этим занимаемся, от крайне “неточных”, очень дорогих и вызывающих серьезные споры машин для голосования»,— написал он в Truth Social.

Дональд Трамп поднял тему голосования по почте в интервью телеканалу Fox News после переговоров с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Американский лидер заявил, что его российский коллега поделился с ним оценкой итогов выборов 2020 года. По словам Дональда Трампа, Владимир Путин считает, что выборы были сфальсифицированы из-за возможности отправлять бюллетени по почте. Глава Белого дома от себя заметил, что голосование по почте позволяет некоторым избирателям отправить несколько бюллетеней.

Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа состоялись 15 августа на в Анкоридже на Аляске. На 18 августа запланирована встреча американского президента с Владимиром Зеленским. Дональд Трамп допустил возможность организации трехстороннего саммита России, США и Украины, если завтрашние переговоры пройдут успешно.

Подробнее о встрече на Аляске — в репортаже специального корреспондента «Ъ» Андрея Колесникова.

Анастасия Домбицкая