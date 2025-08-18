Удмуртия заняла 38-е место в стране по доле работников с высокими зарплатами

По итогам 2024-2025 годов Удмуртия заняла 38-е место в рейтинге регионов России по доле работников с зарплатой, превышающей среднероссийский уровень, согласно исследованию РИА «Новости».

В Удмуртии доля работников с зарплатой выше 97,4 тыс. руб. составила 23,3%, что на 9,1 п.п. меньше, чем в среднем по РФ. Доля получающих более двух средних зарплат – 3,8%, что на 4,2 п.п меньше среднего показателя по РФ.

Лидерами рейтинга стали автономные округа Крайнего Севера: Ямало-Ненецкий (66,5%), Чукотский (55,1%) и Ханты-Мансийский (52,7%). В конце списка оказались республики Северного Кавказа: Ингушетия (6%), Чечня (6,1%) и Кабардино-Балкария (8,1%). Рейтинг составлен на основе данных официальной статистики и анализа средней зарплаты по стране с учетом регионального уровня цен.