Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, почему работа автора стала киномемом.

Я говорил, что очень люблю фильм «Мистер Бин», где британский комик Роуэн Аткинсон высмеивает и высокомерие музейного искусствознания, и твердолобость американского сознания, выпячивающего свои локальные шедевры. Речь о картине главного американского импрессиониста Джеймса Эббота Макнила Уистлера с высокопарным названием «Аранжировка в сером и черном № 1», вошедшей в историю искусств как «Мать Уистлера».

Хотя тональности, указанные в названии картины, доминировали на холсте, палитра Уистлера содержала намеки на коричневый и желтый, а также синеватые пятна. Краски были текучими, масляными, разбавленными копалом (благоухающей древесной смолой, обычно используемой для благовоний), скипидаром и льняным маслом — формулой, которую Уистлер называл «соусом» и которую он использовал для достижения более очевидного эффекта в более поздней серии ноктюрнов. Уистлер изобразил свою мать Анну в полный рост, сидящей, окутав ее черным платьем с кружевными манжетами, платком и развязанным чепчиком на голове. Он поставил ее фигуру у стены между двумя гравюрами в рамках, из которых только одна (гравюра самого Уистлера) была полностью видна. Она висела рядом с занавеской, которая занимает почти треть изображения, соединяясь с широким черным плинтусом, который проходит позади ног Анны и сливается с ними. Вместе они образовывают прямой угол, отражающий позу Анны.

Действительно, «Мать Уистлера» была настоящей симфонией поворотов на 90 градусов, замыкающей сюжет в жесткую схему, образующую квадрат между краем занавески, изображением в раме и спиной Анны. О том, что сама модель чувствовала по этому поводу, можно догадаться по мрачно сжатым губам. Холодный прием «Матери» был далеко не единственным. Рецензируя другую работу, «Ноктюрн в черном и золотом. Падающая ракета» 1875 года, критик Джон Рёскин, не знавший лично Уистлера, назвал ее банкой краски, брошенной в лицо зрителю. Уистлер подал на Рёскина в суд за клевету и в результате судебного разбирательства едва не разорился. Такая история: главный американский импрессионист, учившийся в России, и его портрет матери, ставший даже киномемом.

Дмитрий Буткевич