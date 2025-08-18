Жога призвал усилить меры безопасности в 3 тысячах школ УрФО к сентябрю

Меры защищенности для безопасности учебного процесса и праздничных линеек в 3 тыс. школ будут усилены во всех населенных пунктах на территории Уральского федерального округа (УрФО), сообщил полномочный представитель президента Артем Жога в своем Telegram-канале. По его словам, готовность всех общеобразовательных учреждений к началу нового учебного года составляет почти 100%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В полпредстве добавили, что господин Жога обратил внимание профильных заместителей губернаторов регионов УрФО и представители силовых структур на «устранение выявленных нарушений». «Коснулся вопросов водоснабжения и качества питания в некоторых школах, обратил внимание на соблюдение требований противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности образовательных учреждений»,— пояснили в сообщении.

Василий Алексеев