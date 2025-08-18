В Белгородской области в списке разрушенных домов оказалось 1,6 тыс. объектов

В реестре жилья, поврежденного в ходе атак ВСУ, в Белгородской области на данный момент числится около 1,6 тыс. домов и квартир, сообщил на еженедельном совещании губернатор региона Вячеслав Гладков.

При этом в регионе по указу губернатора был разработан регламент действий по признанию жилых помещений непригодными для проживания в результате обстрелов со стороны ВСУ, рассказал заместитель губернатора Александр Лоренц. Новый регламент направлен на процесс документального оформления поврежденного, но не до конца разрушенного жилья. Соответствующий документ в прошедшую пятницу был направлен в муниципальные образования. В ближайшее время планируется проведение рабочего совещания.

Господин Гладков подчеркнул, что работы по внедрению регламента должны быть завершены до 15 сентября.

Ульяна Ларионова