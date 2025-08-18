Путин обсудил с президентом Таджикистана итоги встречи с Трампом на Аляске

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном. В ходе беседы обсуждались итоги саммита с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже, а также предстоящий визит Владимира Путина в Таджикистан.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону, чтобы поделиться оценками итогов состоявшейся в Анкоридже российско-американской встречи в верхах»,— говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Лидеры обсудили актуальные вопросы «подготовки к государственному визиту Президента Российской Федерации в Таджикистан, а также к саммиту Центральная Азия – Россия и заседанию Совета глав государств СНГ», сообщили в пресс-службе президента.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее сообщал, что второй саммит Центральная Азия – Россия пройдет на полях заседания лидеров СНГ. Оно состоится в октябре в Душанбе. Первый саммит Россия — Центральная Азия состоялся в октябре 2022 года в Астане.

Анастасия Домбицкая