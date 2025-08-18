Глава СКР взял на контроль расследования по факту загрязнения воздуха в Башкирии

Председатель СКР Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовных дел по факту нарушения природоохранного законодательства в Стерлитамаке и Салавате, сообщает Информационный центр СКР. Руководителю республиканского управления СКР Владимиру Архангельскому поручено доложить о ходе расследования

По данным ведомства, жители республики обратились к Александру Бастрыкину в соцсетях СКР. По их словам, в Стерлитамаке и Салавате «на протяжении длительного времени в результате деятельности предприятий, использующих немодернизированное оборудование, происходят систематические выбросы токсичных веществ в атмосферу». «В связи с этим местные жители постоянно ощущают в воздухе едкий запах химикатов, высказывают жалобы на ухудшение самочувствия. Кроме того, в прошлом году и августе текущего года на территории предприятия из-за нарушений требований промышленной безопасности произошли аварии, в результате которых пострадали люди. Неоднократные обращения граждан в различные инстанции результатов не принесли»,— отметили в ведомстве.

Олег Вахитов